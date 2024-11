Politie en Justitie Jongen aangereden op weg naar Welgelegen Dick Drayer 23-11-2024 - 1 minuten leestijd

Foto: Èxtra

WILLEMSTAD – Een jongen is gisteren rond het middaguur aangereden op de weg naar Welgelegen. De politiecentrale kreeg een melding dat een voertuig de jongen had geraakt, waarop meerdere politie-eenheden en een ambulance direct naar de plek werden gestuurd.

Volgens de politie probeerde de jongen de straat over te steken zonder goed op te letten, terwijl een voertuig naderde. Een aanrijding bleek onvermijdelijk.

Ambulancepersoneel verleende ter plaatse eerste hulp. Vanwege de ernst van de verwondingen is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Over zijn toestand is nog niets bekend.

200