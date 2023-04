Jongen steelt auto bij Jan Thiel en verkoopt die voor 800 piek

WILLEMSTAD – Een 21-jarige jongen moet 180 uur gemeenschapswerk doen omdat hij een huurauto had gestolen en daarna doorverkocht voor 800 piek. Het ging om een Suzuki Jimmy-modelauto van een verhuurbedrijf op Jan Thiel.

De jongen, C.N., had de auto op 10 december vorig jaar meegenomen. De diefstal stond op camerabeelden. Tegenover de rechter bekende hij zijn daad. Hij wilde al langer zo’n auto kopen, maar zonder succes.

Nadat hij de auto had gestolen, parkeerde hij die op het terrein van een vriend in Rancho. Niet veel later realiseerde hij de stompzinnigheid van zijn plan en verkocht de auto voor 800 gulden.

Op 23 januari werd de Suzuki gevonden. De rechtmatige eigenaren van de auto verklaarden dat de auto beschadigd was en krassen had, die er eerder niet waren. De schade werd berekend op 24.000 florin.

C.N. zei tegenover de rechter dat hij daaraan geen schuld had. Hij had de auto verkocht in dezelfde staat als toen hij die stal.

Tijdens het requisitoir liet de aanklager weten dat de politie een anonieme tip had ontvangen dat de jongen lid is van de criminele organisatie uit Souax en Seri Kandela, die zich bezighoudt met autodiefstallen.

De officier van justitie hield rekening met zijn leeftijd en ook met het feit dat zijn ouders erg streng zijn. Een gevangenisstraf hoort daar niet bij, aldus het OM. De aanklager eiste daarop een taakstraf van 180 uur onder voorwaarden, in combinatie met een sofatraining.

De rechter ging akkoord met de eis.Ook de schade moet betaald worden. Het voertuig was in perfecte staat op de dag dat het werd gestolen. Wat er daarna gebeurd is, staat op het konto van de jongen.