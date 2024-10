Politie en Justitie Jongen terecht voor uitlokken onzedelijk gedrag via sociale media Dick Drayer 25-10-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De 25-jarige verdachte T.M. wordt beschuldigd van het uitlokken en provoceren van zes jongeren, allen jongens tussen de 11 en 17 jaar, tot het plegen van seksuele handelingen via sociale media.

Volgens het Openbaar Ministerie benaderde de verdachte de tieners via populaire sociale mediaplatformen zoals Instagram, WhatsApp en TikTok. Hij wist het vertrouwen van de jongeren te winnen door materiële beloningen in het vooruitzicht te stellen, waaronder PlayStation-spellen, duizend dollar in contant geld, telefoonkaarten en andere cadeaus. Dit alles vond plaats in de periode van 2021 tot 2023.

In sommige gevallen moedigde T.M. de oudere tieners aan om foto’s te maken in hun ondergoed en deze naar hem te sturen, terwijl hij jongens van niet ouder dan elf jaar vroeg om ‘poses’ te maken op een erotische manier, waaronder foto’s van hun intieme delen in opgewonden staat staan. Ook vroeg hij hen om video’s te maken, terwijl ze helemaal naakt waren en deze naar hem te sturen.

Berouw

Tijdens de eerste pro forma-zitting bekende de verdachte zijn daden en toonde hij berouw. Hij verklaarde dat hij in therapie is bij een psycholoog om zijn problemen aan te pakken en wil de ouders van de slachtoffers om vergiffenis vragen.

De behandeling van de zaak wordt uitgesteld, omdat er nog aanvullende informatie nodig is en Slachtofferhulp bezig is met de afhandeling van schadeclaims van de slachtoffers.

- tekst gaat verder onder de advertentie -

De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland voor januari.

0