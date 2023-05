Jongen van 17 gearresteerd voor wapenbezit na schietincident bij school

WILLEMSTAD – Gisteren heeft de politie meerdere eenheden naar de MIL-school aan de Gouverneur van Lansbergeweg gestuurd vanwege een schietincident. Dat vond plaats rond half twee ’s middags.

Even daarvoor was er een Kia Picanto langs de school gereden en werden er schoten gelost. De auto reed daarna in de richting van Palu Blanku, een van de inzittenden zou volgens getuigen een SGO-uniform hebben gedragen.

De politie is meteen een zoekactie naar de auto gestart en werd het voertuig gespot ter hoogte van een winkel aan de Rooseveltweg.

Het voertuig werd doorzocht en een 17-jarige verdachte met de initialen E.B., geboren in Nederland werd aangehouden. De arrestatie heeft te maken met overtreding van de wapenwet. Er is geen indicatie dat deze verdachte op de school heeft geschoten.

Het voertuig waarin de verdachte – zonder rijbewijs – reed, is in beslag genomen. De verdachte is voorgeleid aan een assistent-officier van justitie die zijn voorlopige hechtenis heeft bevolen in afwachting van verder onderzoek.