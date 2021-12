Jongen van 19 beschoten vanuit rijdende auto

Foto’s – Èxtra

WILLEMSTAD – In de nacht van vrijdag op zaterdag is een jongen van negentien in de Wageningenstraat door onbekenden beschoten.

Hij was op bezoek bij een vriend en zat op de porch toen een auto langsreed en er schoten werden gelost. Zijn vriend bracht hem meteen naar het ziekenhuis. De auto, een Audi A3, bleek ook geraakt. Ochtendkrant Èxtra meldt dat dit het zoveelste schietincident is, waarbij gewonden vallen. Veel van deze zaken worden niet opgelost en tonen aan dat er veel wapens in omloop zijn op Curaçao.

Lees ook:

Lees ook de laatste vacatures