Politie en Justitie Jongens met vuurwapens gepakt in Otrobanda Maarten Schakel 30-12-2024 - 1 minuten leestijd

Foto KPC

WILLEMSTAD – Tijdens een politiecontrole in Otrobanda op 27 december is een groep van vier jongens opgepakt die vuurwapens bij zich droegen. De controle vond plaats nabij een door de politie niet nader genoemd hotel.

Volgens een persbericht was de politie bezig met een controle die speciaal gericht was op het vinden van vuurwapens. Rond 21 uur ’s avonds werden ook de vier jongens aan een controle onderworpen. Ze bleken drie vuurwapens bij zich te dragen en een hoeveelheid munitie. De jongens, in de leeftijd van 17, 18, 18 en 20 jaar zijn aangehouden en worden voorgeleid. Hun verboden spullen zijn in beslag genomen.

1.672