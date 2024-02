Jongeren krijgen financiële educatie tijdens eerste global money week op Curaçao

WILLEMSTAD – Voor het eerst neemt Curaçao deel aan de internationale beweging van Global Money Week, georganiseerd door het Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD. Doel is de financiële bewustwording van jongeren wereldwijd te vergroten.

Van 18 tot en met 24 maart krijgen zij op Curaçao de unieke kans om hun financiële kennis te vergroten door middel van gratis workshops, bekend als de Skol di Plaka Sessions. Deze sessies worden aangeboden aan bovenbouwleerlingen van het voortgezet onderwijs en zijn bedoeld om hen voor te bereiden op een financieel stabiel leven.

Global Money Week, met meer dan 176 deelnemende landen, wordt dit jaar voor het eerst op het eiland gevierd. Pichiri – Sabí ku sèn, een lokale organisatie gericht op het bevorderen van financiële kennis binnen de gemeenschap, staat aan het roer van dit initiatief.

Door jongeren tussen de 15 en 20 jaar oud in te wijden in de wereld van financiën, streeft de organisatie ernaar hen bewust te maken van het belang van goed geldbeheer.

De Skol di Plaka Sessions bieden niet alleen inzicht in hoe jongeren met geld omgaan, maar ook hoe zij hun financiële toekomst kunnen zekerstellen. Onder het motto Learn. Save. Earn. worden de deelnemers uitgedaagd na te denken over hun geldzaken en de impact van hun financiële keuzes.

Alle voortgezet onderwijsinstellingen op het eiland worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze kosteloze mogelijkheid om de financiële vaardigheden van hun leerlingen te versterken. Scholen kunnen zich tot uiterlijk 27 februari 2024 aanmelden voor twee gratis workshops via hello@pichiri.cw.