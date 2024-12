Cultuur en muziek Jongeren ontdekken ‘Living History of Otrobanda’ Redactie 01-12-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Afgelopen vrijdag vond in het buurthuis Sentro Bario di Otrobanda de feestelijke start plaats van het project Living History of Otrobanda. Veertien jongeren tussen de 12 en 16 jaar krijgen de kans om hun talenten te ontwikkelen terwijl ze de geschiedenis van hun wijk vastleggen via creatieve disciplines zoals rappen, fotografie, podcasts en poëzie.

Tijdens de kick-off legde projectcoördinator Debora Bakker uit wat de jongeren en hun ouders kunnen verwachten. De deelnemers ondertekenden een motivatiecertificaat waarmee ze hun inzet voor het project bekrachtigden.

Het traject biedt naast creatieve workshops ook sociaal-maatschappelijke ondersteuning. Maatschappelijk werkster Nayzoti Maxwell en coach Nelida Cathalina zijn beschikbaar voor begeleiding, indien nodig.

“Dit project creëert een veilige omgeving waarin jongeren zichzelf kunnen ontdekken en leren uitdrukken. Voor sommigen kan dat een kwetsbare ervaring zijn, maar wij bieden alle nodige ondersteuning,” aldus Lara Melkert van Stichting D-TAP Foundation, die eindverantwoordelijk is voor het project.

Workshops en masterclasses

De jongeren volgen op carrouselbasis workshops in verschillende creatieve disciplines, zoals rappen met Robin Berggraaf, fotografie met Berber van Beek en podcast en video met Renço & May Millis-Curie.

Daarnaast krijgen ze inspirerende masterclasses, waaronder een sessie van motivational coach Nelida Cathalina om zelfvertrouwen en motivatie te versterken.

Tentoonstelling in 2025

De workshops vinden plaats in een vernieuwde ruimte in het buurthuis. Deze is opgeknapt dankzij de inzet van vrijwilligers en bedrijven. Na afloop van het project blijft de ruimte beschikbaar voor andere activiteiten.

Het project culmineert in mei 2025 met een tentoonstelling waarin de jongeren hun creatieve eindproducten presenteren. Bezoekers kunnen dan het verhaal van Otrobanda en de persoonlijke ervaringen van de deelnemers bewonderen.

Het project is te volgen via de sociale mediakanalen van Club17 Curaçao, waar updates en hoogtepunten worden gedeeld.

