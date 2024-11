Politiek Jongeren vertrouwen Curaçaose politiek niet Dick Drayer 25-11-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Curaçaose jongeren hebben weinig vertrouwen in de politiek. Dit blijkt uit een rapport dat Statenlid Gwendell Mercelina in samenwerking met lokale en internationale partijen liet opstellen. Het rapport bevat aanbevelingen om jongeren meer te betrekken bij het politieke proces en hun vertrouwen te herstellen.

Het rapport wijst op meerdere oorzaken voor het wantrouwen. Zo ervaren werkende jongeren teleurstelling door niet nagekomen beloftes. Studerende jongeren noemen corruptie en gebrek aan transparantie als grote knelpunten. Minst welgestelde jongeren voelen zich onvoldoende vertegenwoordigd en zien geen interesse vanuit politici in hun situatie​.

Andere barrières zijn een gebrek aan educatie over politiek, vriendjespolitiek en een gebrek aan communicatie vanuit de overheid. Deze factoren versterken het gevoel van jongeren dat hun stem niet wordt gehoord​(GLVP adviesrapport prin…).

Aanbevelingen voor verandering

Het rapport benadrukt drie belangrijke pijlers om het vertrouwen van jongeren in de Curaçaose politiek te herstellen. Allereerst wordt gepleit voor educatie, waarbij politieke kennis een vaste plek moet krijgen in het onderwijs. Door jongeren al op school inzicht te geven in hoe het politieke systeem werkt, kunnen zij een beter begrip ontwikkelen van hun rol binnen de democratie.

Daarnaast wordt het stimuleren van jeugdparticipatie als cruciaal gezien. Platforms zoals een jongerenparlement en een jongerendenktank zouden jongeren de kans geven om actief deel te nemen aan het politieke proces. Deze initiatieven bieden niet alleen een podium om hun stem te laten horen, maar ook een plek om ideeën en oplossingen aan te dragen voor kwesties die hen aangaan.

Een derde focuspunt is transparantie. Door open communicatiekanalen op te zetten en politici verantwoording te laten afleggen over hun beslissingen, kunnen jongeren meer vertrouwen krijgen in de politiek.

