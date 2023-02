Jongerenmars 2023 op Curaçao was klein maar kleurrijk

WILLEMSTAD – De Jongerenmars 2023, die gisteren werd gehouden in de straten van Otrobanda was klein, maar kleurrijk. Volgens schattingen van de Èxtra waren er meer mensen op straat dit jaar in vergelijking met 2020.

Volgens minister Sithree “Cey” van Heydoorn was het een bijzondere dag na twee jaar afwezigheid van de mars door de covid-pandemie. Na de speech telde de minister af, zodat de jeugdmars formeel op straat kon stijgen.

Dit gebeurde precies acht minuten na twee uur ’s middags. Er waren tien jeugdgroepen die door de straten trokken.