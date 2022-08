Jonny Andersen nieuwe CEO Curaçao Airport Partners

WILLEMSTAD – Jonny Andersen is de nieuwe Chief Executive Officer (CEO) van Curaçao Airport Partners, CAP. Hij begint 1 september.

De achtergrond van Andersen als uitvoerend directeur, gecombineerd met zijn sterke track record van progressieve ervaring in de luchtvaartindustrie, zal volgens CAP helpen om de service en prestaties voor de vliegveldbeheerder te versterken en te bevorderen.

Eerder werkte Andersen als CEO bij Kenya Airports Authority in Kenia en was hij directeur nationale luchthavens in Avinor in Noorwegen. Daarvoor was hj senior vice president Ground Operations in Airbaltic in Letland.

Met meer dan twee decennia van uitgebreide luchtvaartervaring en expertise in leidende verandering, het sturen van luchthaven- en grondactiviteiten, het bieden van zakelijke transformaties en het beheren van projecten, is Andersen een ervaren en gearticuleerde leider, zegt CAP.

Andersen is een fellow van de Royal Aeronautical Society en heeft lid van tal van luchtvaartindustrie-raden en -commissies, waaronder luchthavens Raad International Africa Board of Directors (ACI Africa), de Association of European Airlines Infrastructure Permanent Comité (AEA), de IATA AGSA Task Force, De raad van bestuur van Røros FlyService als (nu Aviator Airport Alliance AB) en Havaş Ground Handling Company Europe.

Cap denkt dat Andersen als de nieuwe CEO met zijn ervaring, kennis en leiderschapskwaliteit innovatieve ideeën en initiatieven zal brengen en implementeren, om daarmee nieuwe richting te geven aan het bedrijf.