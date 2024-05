Luchtvaart & Reizen Jonny Andersen nieuwe voorzitter Caribische luchthavens Dick Drayer 22-05-2024 - 2 minuten leestijd

Joost Meijs (l), Jonny Andersen (r)

WILLEMSTAD/ORANJESTAD – De zes luchthavens in het Caribisch gebied hebben Jonny Andersen, CEO van Curacao Airport Partners N.V. benoemd als de volgende voorzitter van de Dutch Caribbean Cooperation of Airports, DCCA. Hij volgt Joost Meijs op, die sinds de oprichting van DCCA in 2021 voorzitter was.

De zes luchthavens in het Caribisch gebied van Nederland werken sindsdien intensiever samen door kennis uit te wisselen, veiligheids- en beveiligingsaudits uit te voeren, en nauw samen te werken met andere belanghebbenden aan een verbeterde connectiviteit (betaalbaar, efficiënt en duurzaam) tussen de Nederlandse Caribische eilanden.

DCCA fungeert als centraal contactpunt in het Nederlandse Caribisch gebied voor belangrijke stakeholders in de luchtvaartindustrie. De DCCA wil de connectiviteit tussen de eilanden verbeteren en ziet het Nederlandse Caribisch gebied als perfect gepositioneerd om een voorloper te worden op het gebied van nieuwe duurzame manieren van vliegen.

Jaarlijks organiseert de DCCA met behulp van de gastluchthaven de conventie Een Vlucht naar de Toekomst. In 2022 werd de conventie voor het eerst gehouden op Aruba. Tijdens deze editie steeg het eerste elektrische vliegtuig ooit op in het Caribisch luchtruim. In 2023 organiseerde Curacao Airport een vervolg en organiseerde de tweede editie van de conventie met een indrukwekkende drone-demonstratie.

Op 18 en 19 november dit jaar wordt de vierde editie worden gehouden in St. Maarten. Tijdens deze conventies komen alle betrokkenen in het luchtvaartecosysteem in het Nederlandse Caribisch gebied bijeen om ambities, actuele onderwerpen en nieuwe trends en innovaties in de (regionale) luchtvaartindustrie te bespreken.

Jonny Andersen, de aankomende voorzitter, betuigt zijn oprechte waardering aan Joost Meijs voor zijn visionair en uitstekend leiderschap van de Dutch Caribbean Cooperation of Airports (DCCA). Onder Joost’s leiding is de DCCA de stem geworden van de luchthavens in het Nederlandse Caribisch gebied, die de gemeenschappelijke belangen van de zes luchthavens vertegenwoordigen tegenover regeringen, eilandgemeenschappen, luchtvaartmaatschappijpartners en andere belanghebbenden.

“Luchtconnectiviteit, betaalbaarheid en reisgemak tussen de Nederlandse Caribische eilanden behoren tijdens mijn ambtstermijn als voorzitter van de DCCA tot mijn hoogste prioriteiten. Momenteel vinden velen het te duur en tijdrovend om tussen eilanden te vliegen, soms wel een halve dag of langer om tussen zustereilanden te reizen. Dit is een belangrijke zorg.”

Anderson vindt dat luchtvaartreizen weer tot een levensvatbare optie gemaakt moeten worden. “Als sector moeten we er alles aan doen om intereilandreizen toegankelijker, betaalbaarder en gemakkelijker te maken ten behoeve van iedereen in het Nederlandse Caribisch gebied. Als voorzitter van de DCCA is mijn doel om dit werkelijkheid te maken.”