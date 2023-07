Joods Cultuur Historisch Museum in Curaçao gaat uitbreiden met tentoonstelling George Maduro

WILLEMSTAD – Met gepaste trots kondigt Michèle Russel-Capriles, bestuursvoorzitter van het Joods Cultuur Historisch Museum in Curaçao, de opening van een nieuwe vleugel aan. De uitbreiding, vindt volgend jaar plaats en biedt ruimte aan drie grote permanente tentoonstellingen. Deze worden gewijd aan verzetsheld George Maduro, Anne Frank en Curaçao tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De aankondiging kwam afgelopen zaterdag, vlak voor de onthulling van een gedenkplaat bij het geboortehuis van George Maduro aan de Scharlooweg 55, nu de zetel van de Nederlandse Vertegenwoordiging.

Michèle Russel-Capriles, bestuursvoorzitter van het Joods Cultuur Historisch Museum in Curaçao

De tentoonstelling over George Maduro belicht straks zijn heldendaden tijdens de oorlog, zijn leven en zijn Joodse achtergrond in Scharloo. Het doel is om eer te betonen aan zijn nalatenschap en zijn verhaal aan toekomstige generaties door te geven. Het museum hoopt dat deze tentoonstelling een inspiratiebron zal zijn die de waarde van diversiteit en moed benadrukt.

De gedenkplaat bij George’s geboortehuis dient als een blijvend symbool van waardering en respect voor deze lokale held, wiens heroïsche daden een integraal onderdeel vormen van de Curaçaose geschiedenis.

Enkele weken

In het huidige gedeelte van het museum hangt nu nog een groot schilderij van George Maduro & de strijd voor Dorrepaal. In dezelfde ruimte speelt een doorlopende film over hem en kun je de Willemsorde zien. Indrukwekkende portretten van familieleden kijken toe.

Nu de ‘George Maduro kamer’ verhuist naar de nieuwe vleugel, heeft het publiek nog enkele weken om de kamer in oude glorie te zien. Daarna komen er nieuwe tentoonstellingen over het sociaal, economisch en cultureel leven van de joden op Curaçao.