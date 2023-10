Joran van der Sloot bekent opnieuw moord op Natalee Holloway

ALABAMA – Joran van der Sloot heeft voor de Amerikaanse FBI bekend dat hij Natalee Holloway heeft vermoord door haar te trappen en vervolgens een grote steen op haar hoofd te gooien. Deze bekentenis is onderdeel van een overeenkomst met het Amerikaanse justitieapparaat, waarbij Van der Sloot aanzienlijke strafvermindering krijgt.

Deze bekentenis werpt een nieuw licht op een zaak die al bijna twee decennia onopgelost is gebleven. Natalee Holloway, destijds 18 jaar oud, verdween in mei 2005 op Aruba. Ze werd voor het laatst gezien met Joran van der Sloot, die toen 17 jaar oud was.

Volgens Van der Sloot gebeurde de moord na een avondje stappen met veel alcohol en drugs, waarbij hij samen met twee vrienden en Natalee naar haar hotel reed. Op het strand van Aruba zou een confrontatie hebben plaatsgevonden, waarbij Natalee hem een knietje gaf nadat hij seks met haar wilde. In een uitbarsting van geweld zou Van der Sloot haar in het gezicht hebben getrapt, waardoor ze hard op de grond viel. Hij beweert dat hij vervolgens een grote steen oppakte en die op haar hoofd gooide. In paniek zou hij haar lichaam in de zee hebben gedumpt. Van der Sloot zegt niet te begrijpen, waarom haar lichaam nooit is gevonden.

Deze bekentenis staat in schril contrast met de vele eerdere verhalen en leugens van Van der Sloot over de verdwijning van Natalee Holloway. In het verleden beweerde hij onder andere dat ze als slaaf was verkocht aan mensenhandelaren in Venezuela en dat haar lichaam in een moeras was gedumpt.

Maar de Amerikaanse justitie neemt de nieuwe bekentenis serieus en deze wordt ondersteund door de resultaten van een leugendetector. Van der Sloot staat momenteel terecht in de Verenigde Staten voor afpersing van de moeder van Natalee Holloway. Hij beloofde haar de locatie van haar dochters lichaam te onthullen in ruil voor $250.000. Hoewel ze een aanbetaling van $25.000 deed, werd er niets gevonden op de aangewezen locatie.

Deze zaak werpt nieuwe vragen op over de waarheid achter de verdwijning van Natalee Holloway, en of Van der Sloot daadwerkelijk de volledige waarheid vertelt. Deskundigen die in de zaak worden geraadpleegd, blijven sceptisch over de geloofwaardigheid van zijn verklaringen.

Leugens

Joran van der Sloot staat bekend als een notoire leugenaar, en zijn geschiedenis van bedrog strekt zich uit over vele jaren en diverse zaken. Hij heeft in het verleden talloze leugens verteld, variërend van kleine verzinsels tot ernstige beschuldigingen. Als jonge jongen loog hij al enigszins onschuldig, zoals het kopiëren van huiswerk en bedriegen van vriendinnetjes op Aruba. Later loog hij tegen zijn ouders over gokken en stelen van geld, wat leidde tot psychiatrische hulp.

Zijn leugenachtige gedrag bereikte echter een dieptepunt toen Natalee Holloway verdween. Hij loog herhaaldelijk over de omstandigheden van haar verdwijning, waarbij hij steeds nieuwe verhalen verzon, zoals het afzetten van haar bij haar hotel en haar verdwijning in zee.

In de loop der jaren beweerde hij dat hij Natalee als slaaf had verkocht, haar had verkocht aan mensenhandelaren, en haar in een moeras had gedumpt. Hij nam zelfs deel aan een nepgesprek met zijn vader om sympathie te wekken. Al deze leugens brachten hem aandacht en geld.

In de zaak van Stephany Flores, die hij vermoordde in Peru, loog hij opnieuw over de omstandigheden en bood hij dubbelzinnige excuses aan de ouders van het slachtoffer. Hij verzon ook een verhaal over een medium dat in zijn cel verscheen.

Ten slotte beweerde hij te zijn neergestoken in de gevangenis, maar deskundigen geloven dat hij deze verwondingen zelf heeft toegebracht. Al deze leugens werpen twijfels op over de geloofwaardigheid van zijn recente bekentenis over de moord op Natalee Holloway.

De komende weken zullen onthullen of de Amerikaanse justitie en Joran van der Sloot daadwerkelijk tot een overeenkomst komen en of deze bekentenis zal leiden tot gerechtigheid voor Natalee Holloway en haar familie. De zaak blijft een tragisch en complex mysterie dat al vele jaren de aandacht van de wereld heeft getrokken.