Joran van der Sloot marcheert als vaandeldrager door Peruaanse bajes

Nieuwe beelden Joran van der Sloot in Peruviaanse gevangenis

TARATA – Recent zijn er nieuwe beelden opgedoken van Joran van der Sloot, de Nederlander die al sinds 2010 vastzit in de beruchte Challapalca-gevangenis in Peru. Op de video, uitgezonden door de Peruviaanse zender Latina, is te zien hoe de 36-jarige Van der Sloot deelneemt aan een oefening samen met andere gedetineerden.

Het vertoon van patriottisme en de identificatie van gevangenen met Peruviaanse patriottische symbolen maakt deel uit van de penitentiaire behandeling die ze in de gevangenis krijgen, voor hun re-integratie in de maatschappij, schrijft het gevangeniswezen INPE van Peru.

Van der Sloot, veroordeeld voor de moord op Natalee Holloway en de Peruviaanse Stephanie Flores, zal naar verwachting tot 2045 in de gevangenis blijven. Op de beelden is zichtbaar hoe hij, onder streng toezicht van bewakers, de nationale vlag van Peru draagt en meemarcheert over de binnenplaats, terwijl gezamenlijk ‘lang leve Peru!’ wordt gezongen.

De Challapalca-gevangenis, gelegen in een afgelegen deel van het Andesgebergte op 5200 meter hoogte, staat bekend om zijn extreem zware omstandigheden. De gevangenis wordt ook wel het ‘Alaska van Peru’ genoemd.