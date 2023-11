Joran van der sloot na vertraging toch aangekomen in Peru

LIMA – Joran van der Sloot is aangekomen op het vliegveld in Peru, waar hij werd opgewacht door Interpol. Van der Sloot vloog vanuit Alabama onder strenge beveiliging van US Marshalls terug naar Peru.

In juni was hij tijdelijk uitgeleverd aan de Verenigde Staten om te worden vervolgd voor het afpersen van de familie van Natalee Holloway.

Afgelopen maandag zou Van der Sloot eigenlijk al overvliegen, maar die vlucht liep vertraging op wegens een tekort aan plaatsen voor zijn beveiliging. Van der Sloot vloog deze keer met een gewone lijnvlucht, in tegenstelling tot de heenreis.

Van der Sloot heeft een straf van twintig jaar gekregen na een volledige bekentenis van de moord op Natalee Holloway. Hij moet tot 2045 achter de tralies in Peru voor de moord op Stephany Flores, maar hoeft daarna niet meer terug naar de VS. Als hij vervroegd wordt vrijgelaten, moet hij wel zitten in Amerika.