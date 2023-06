Joran van der Sloot toch uitgeleverd, rechter zet streep door beroep

LIMA – Een Peruaanse rechter heeft dinsdag het verzoek van Joran van der Sloot om niet te worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten verworpen. De uitspraak kwam minder dan 24 uur nadat Van der Sloots advocaat, Maximo Altez, een zaak had aangespannen met het argument dat Van der Sloot niet genoeg tijd had gekregen om zich te verdedigen tegen de uitlevering.

De spoedprocedure vond gisteren plaats en de rechter keurde de uitlevering van Van der Sloot goed. Dit betekent dat de uitlevering definitief is en hoogstwaarschijnlijk op donderdag zal plaatsvinden.

Ambassade

Van der Sloot had aanvankelijk ingestemd met de uitlevering, maar na een bezoek van personeel van de Nederlandse ambassade in Peru aan de gevangenis veranderde hij van mening en gaf hij zijn advocaat opdracht om een spoedprocedure aan te spannen om de uitlevering te stoppen.

Van der Sloot wordt uitgeleverd om aanklachten van afpersing en fraude in de Verenigde Staten door de ouders van de Amerikaanse Natalee Holloway, die 18 jaar geleden op Aruba verdween tijdens haar schoolvakantie.

Verdrag

Amerika en Peru hebben een verdrag uit 2001 dat het mogelijk maakt om een gevangene uit te leveren aan de Verenigde Staten voor de behandeling van een zaak, op voorwaarde dat hij na de behandeling wordt teruggestuurd naar Peru om zijn straf uit te zitten.

De tijd die hij in de VS mag doorbrengen is maximaal twee jaar, inclusief eventuele tijd voor beroep als partijen het niet eens zijn met de uitspraak van de rechter.

Van der Sloot zit een gevangenisstraf uit in Peru die loopt tot minstens 2043. Als hij ook in de VS wordt veroordeeld, wordt verwacht dat hij pas op 82-jarige leeftijd vrijkomt. Hij is nu 35 jaar oud, terwijl hij 17 was toen hij in 2005 verdachte werd in de verdwijning van Holloway.