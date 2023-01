Joran van der Sloot veroordeeld voor drugssmokkel in gevangenis

LIMA – Joran van der Sloot (35), die in Peru een gevangenisstraf van 28 jaar uitzit vanwege de moord op Stephany Flores, is maandag veroordeeld voor nog eens achttien jaar extra celstraf wegens drugssmokkel. Dat meldt de Telegraaf.

Van der Sloot moest in Peru terechtstaan omdat hij vanuit de gevangenis van Juliaca, waar hij lange tijd vastzat, op grote schaal cocaïne liet binnensmokkelen. De drugs werden via een familielid van een medegevangene in onder anderen suikerbieten ingevoerd.

Van der Sloot speelde volgens de rechtbank een cruciale rol in het smokkelcomplot. Hij verkocht de coke aan medegedetineerden maar stuurde het spul ook weer verstopt in postpakketten naar adressen in het buitenland. Op die manier zette hij een lucratieve handel op, die echter stukliep toen bewaarders de ‘smokkelroute’ ontdekten.