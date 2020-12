Joran van der Sloot vervolgd om drugssmokkel gevangenis Peru

34 Gedeeld

Peru – Joran van der Sloot wordt in Peru vervolgd voor drugssmokkel in de gevangenis. Volgens Justitie was hij betrokken bij het naar binnensmokkelen van bijna 300 gram cocaïne en 140 gram marihuana.

Als hij schuldig wordt bevonden kan er anderhalf jaar cel bij zijn straf van 28 jaar komen. Die zit hij uit voor de moord op de 21-jarige Stephany Flores.

Hij was al verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van de zeventienjarige Amerikaanse Natalee Holloway op Aruba in 2005.

