Joran van der Sloot wil schuld bekennen in Holloway afpersingszaak

BIRMINGHAM – Joran van der Sloot is voornemens om volgende week schuld te bekennen voor het afpersen van de moeder van Natalee Holloway, die in 2005 op Aruba verdween. Dit wordt gemeld door Amerikaanse media waaronder ABC News en NBC News, op basis van recent verschenen rechtbankdocumenten.

Van der Sloot, 36 jaar, zal woensdag voor de rechtbank in de Amerikaanse staat Alabama verschijnen. Eerder dit jaar werd hij door Peru uitgeleverd aan Alabama vanwege beschuldigingen van fraude en afpersing gericht tegen de Holloway-familie.

Terwijl hij in juni zijn onschuld nog bepleitte, suggereren bronnen van De Telegraaf nu dat hij een overeenkomst heeft bereikt met de Amerikaanse aanklagers. Deze deal zou inhouden dat Van der Sloot, in ruil voor een verminderde straf, volledige openheid van zaken moet geven over de vermissing van Natalee Holloway en het afpersen van haar nabestaanden.

Het is belangrijk te noteren dat Joran van der Sloot al een gevangenisstraf van 28 jaar in Peru uitzit voor de moord op Stephany Flores in 2010. Het lichaam van Natalee Holloway, die in 2005 verdween, is nooit teruggevonden.