Joran van der Sloot wordt tijdelijk aan VS uitgeleverd

LIMA/WASHINGTON – Joran van der Sloot, de 35-jarige Nederlander die bekend staat als de hoofdverdachte in de zaak van de verdwenen Amerikaanse tiener Natalee Holloway, zal tijdelijk worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten door de Peruaanse autoriteiten. Deze ontwikkeling komt naar voren uit een verklaring van de familie Holloway.

Holloway verdween in 2005 tijdens een schoolreis op Aruba en zou op 10 mei haar 36e verjaardag hebben gevierd. Van der Sloot is nooit officieel aangeklaagd voor de verdwijning van Holloway, wiens lichaam nog steeds niet is gevonden.

De Peruaanse minister van Justitie, Daniel Maurate Romero, heeft bevestigd dat de uitlevering verband houdt met beschuldigingen van afpersing en fraude die zijn ingediend door Elizabeth Ann Holloway, de moeder van Natalee. Volgens Amerikaanse aanklagers heeft Van der Sloot in 2010, vlak voordat hij naar Peru vertrok, $25.000 van de familie Holloway aangenomen met de belofte hen naar Natalee’s lichaam te leiden.

Van der Sloot zit momenteel een gevangenisstraf van 28 jaar uit in Peru voor de moord op Stephany Flores, een Peruaanse vrouw, in 2010. Een verdrag tussen Peru en de VS uit 2001 maakt een tijdelijke uitlevering mogelijk voor rechtszaken in het andere land, met de voorwaarde dat de gevangene na afronding van de gerechtelijke procedure wordt teruggestuurd naar het land van oorsprong.