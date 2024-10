Sport Jordi Paulina debuteert bij Borussia Dortmund Dick Drayer 30-10-2024 - 2 minuten leestijd

De Curaçaose voetballer Jordi Paulina heeft gisteravond zijn debuut gemaakt voor het eerste elftal van Borussia Dortmund. De 20-jarige aanvallende middenvelder kwam in de verlenging van de bekerwedstrijd tegen VfL Wolfsburg als invaller het veld op. Hoewel zijn team uiteindelijk met 1-0 verloor en werd uitgeschakeld in de DFB Pokal, markeert dit moment een nieuwe mijlpaal in de indrukwekkende carrière van Paulina.

Paulina’s opmars begon bij USV Hercules in Utrecht, waar hij vorig seizoen furore maakte door met zijn amateurclub Ajax te verslaan in het Nederlandse bekertoernooi. Zijn sterke optreden trok de aandacht van verschillende clubs, maar Borussia Dortmund wist hem uiteindelijk binnen te halen. De Duitse topclub contracteerde Paulina afgelopen zomer voor drie jaar, in eerste instantie voor het onder-23 team, dat uitkomt in de derde Bundesliga. Hier speelde hij al tien wedstrijden, waarin hij zijn talent verder ontwikkelde.

Wat een 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭, Jordi Paulina ✨

Een jaar geleden knikkerde hij met de amateurs van Hercules nog Ajax uit in de beker, gisteravond mocht hij zijn debuut maken bij CL-finalist Borussia Dortmund 🤯#ZiggoSport #DFBPokal #WOBBVB pic.twitter.com/ouqBwKfGpk— Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 30, 2024

Paulina kreeg de kans om zijn debuut te maken onder de nieuwe trainer Nuri Sahin, die hem in de 112de minuut het veld in bracht. Dortmund leek af te stevenen op een strafschoppenreeks, totdat Jonas Wind in de 117de minuut het enige doelpunt van de wedstrijd maakte. Ondanks de uitschakeling in de tweede ronde van de Duitse beker, was het voor Paulina een bijzonder moment om voor het eerst minuten te maken in het eerste elftal van de vijfvoudig bekerwinnaar.

De opmars van Paulina wordt met interesse gevolgd door de voetbalbond van Curaçao. Het eiland hoopt dat de jonge aanvaller in de toekomst interlands gaat spelen voor het team van bondscoach Dick Advocaat. Voorlopig ligt zijn focus echter volledig op het zich verder ontwikkelen bij Borussia Dortmund.

