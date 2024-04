Evenementen Juan Luis Guerra, Jennifer Hudson en Maluma op Curaçao North Sea Jazz 2024 Redactie 13-04-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Juan Luis Guerra treedt vrijdag 30 augustus op het Curaçao North Sea Jazz Festival op. Ook Jennifer Hudson en Maluma zijn van de partij, zij treden op op zaterdag 31 augustus.

Muzikant, zanger, componist en muziekproducent Juan Luis Guerra is een van de meest internationaal erkende en bestverkopende artiesten in de Latijns-Amerikaanse muziek. Gedurende zijn carrière heeft hij miljoenen platen verkocht en talrijke prijzen gewonnen, waaronder Latin Grammy Awards, Grammy Awards en Latin Billboard Music Awards.

Als publieksfavoriet en frequente gast van het jazzfestival op Curaçao heeft Guerra zijn optredens volgens de organisatie elke keer weer onvergetelijk gemaakt. Vorig jaar bracht hij zijn nieuwste album, Radio Güira, uit.

Jennifer Hudson, een Amerikaanse zangeres, actrice, talkshowhost en producent, werd bekend als finalist in American Idol in 2004 en steeg twee jaar later naar grote roem met haar rol als Effie in de muziekfilm Dreamgirls.

Hudson heeft tot nu toe drie albums uitgebracht, speelde in films en tv-series, stond op Broadway, was coach in The Voice in zowel de VS als het VK, heeft sinds 2020 haar eigen talkshow en werd de jongste vrouw en de tweede Afro-Amerikaanse vrouw die alle vier de grote Amerikaanse entertainmentprijzen won: een Emmy, Grammy, Oscar en Tony (EGOT). In 2020 werd ze door Time benoemd tot een van de 100 meest invloedrijke mensen ter wereld.

De Colombiaanse singer-songwriter Maluma is een van de bestverkopende Latijns-Amerikaanse muziekartiesten. Zijn debuutalbum Magia (‘Magie’) kwam uit in 2012 toen hij 17 was en leverde hem zijn eerste Latin Grammy-nominatie op voor Beste Nieuwe Artiest. Drie jaar later brak hij door met zijn album Pretty Boy, Dirty Boy, een combinatie van zachte ballades en reggaeton. Maluma waagde zich ook aan acteren, naast Jennifer Lopez in de film Marry Me uit 2022. Muziek blijft echter zijn hoofdfocus en in 2023 bracht hij zijn laatste album Don Juan uit, dat genomineerd werd voor een Grammy Award.

Donderdag

Eerder werd al bekend dat gitarist, componist en producer Nile Rodgers zou komen. Hij is voor altijd verbonden met de wereldwijde discohit Le Freak met zijn band CHIC. Maar hij schreef en produceerde ook een enorme reeks hits voor veel artiesten; beginnend met We Are Family voor Sister Sledge en variërend van David Bowie, Diana Ross, Debbie Harry en Duran Duran tot Mick Jagger en Lady Gaga. Hij treedt donderdagavond op.

Leoni Torres, volledige naam Leonardo Torres Álvarez, is een bekroonde Cubaanse zanger, componist en producer. Als kind raakte hij gefascineerd door de Amerikaanse R&B en Michael Jackson, en begon op jonge leeftijd op te treden in lokale podia. Ook hij is dus van de partij.

Tijdens een periode bij het Maravillas de Florida-orkest trok hij de aandacht van David Calzado, de leider van het Havana timba-ensemble Charanga Habanera. Torres kwam als zanger bij het orkest en bleef daar zeven jaar voordat hij aan een solocarrière begon.