Jubileum van Holland House Colombia: Groei in handel tussen Aruba en Colombia is essentieel

BOGOTA – Op 1 juni heeft Holland House Colombia haar tienjarig bestaan gevierd met een evenement in het Nationaal Museum van Colombia in Bogota. De Nederlandse ambassadeur in Colombia en bestuursleden van Holland House waren onder de genodigden.

Het evenement was niet alleen ter viering van het jubileum, maar ook om te focussen op de visie van groeiende handelsrelaties tussen bedrijven uit Aruba, Curaçao en Nederland die geïnteresseerd zijn in investeringen in Colombia.

De organisatie heeft al meer dan duizend bedrijven geholpen en merkt op dat in het afgelopen decennium Colombiaanse bedrijven meer dan 5 miljard Amerikaanse dollars hebben geïnvesteerd in de Arubaanse economie.

Wat begon als een klein initiatief, is nu uitgegroeid tot de tweede grootste bilaterale handelsorganisatie in Colombia, na de Amerikaanse handelsorganisatie. Dit illustreert het belang dat Colombia zelf hecht aan Nederlandse investeringen en de vastberadenheid van bedrijven uit Aruba, Curaçao en Nederland om in Colombia te investeren. Ondertussen telt de Colombiaanse organisatie al 382 leden en is deze enorm gegroeid tijdens en na de pandemie.

Groeien

De meeste leden van Holland House Colombia zijn Nederlandse bedrijven, maar de groep uit de Nederlandse Caraïben groeit snel. Onder degenen die zich hebben aangesloten, zijn ongeveer twintig bedrijven uit Aruba en 25 uit Curaçao.

De Colombiaanse investeringen in Aruba zijn de afgelopen tien jaar aanzienlijk gestegen, met meer dan vijf miljard Amerikaanse dollars. Zowel de export als de investeringen van Colombia in de Nederlandse Caraïbische eilanden groeien. Dit gebeurt traditioneel voornamelijk in de toeristische sector, maar er is in Colombia ook interesse in andere sectoren zoals hernieuwbare energie.

De Kamer van Koophandel van Aruba ondersteunt de Colombiaanse investeringen en ziet kansen in Colombia. Omar Tromp, bestuurslid van de Kamer op Aruba, bevestigde dat zijn organisatie ook de groeiende interesse van lokale bedrijven om te investeren en de Colombiaanse markt te betreden, opmerkt.

Holland House

Deze Nederlandse handelsorganisatie, Holland House, is de brug die bedrijven en organisaties in Colombia en de landen van het Koninkrijk der Nederlanden verbindt, met als doel de zakelijke groei te bevorderen. Holland House is een strategische partner voor bedrijfseigenaren die hebben besloten om handels- en investeringsrelaties aan te gaan in Colombia, het Caribisch gebied en Europa. Op 1 juni 2013 opende Holland House haar deuren in Colombia.

Verder is Colombia het eerste land met een Holland House, dat een commercieel-economische afdeling vormt onder de diplomatieke vleugel van het Koninkrijk der Nederlanden.

Holland House heeft al een aanzienlijke commerciële positie voor haar leden en klanten opgebouwd door het organiseren van handelsbijeenkomsten, het bevorderen van zakelijke ontwikkeling en het organiseren van evenementen met impact.

Het is de op een na belangrijkste binationale handelskamer in Colombia na de Amerikaanse en heeft zich tegelijkertijd geplaatst in de top drie van de meest erkende Nederlandse handelskamers wereldwijd. Momenteel telt Holland House 382 aangesloten bedrijven en heeft het meer dan 1000 bedrijven geadviseerd in hun internationaliseringsproces.

Terwijl de samenwerking en het onderlinge vertrouwen tussen Colombia en Aruba blijven groeien, is het duidelijk dat investeringen en handel tussen de twee landen van cruciaal belang zijn. Zowel de Arubaanse regering als die van Colombia werken eraan om het investeringsproces te vergemakkelijken en kansen te creëren zodat bedrijven aan beide zijden efficiënt de markt kunnen betreden.