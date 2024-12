Verkeer Julianabrug afgesloten voor verkeer rond jaarwisseling Maarten Schakel 31-12-2024 - 2 minuten leestijd

Foto: Èxtra

WILLEMSTAD – De Julianabrug en haar toegangswegen zijn afgesloten voor verkeer rond de jaarwisseling. Alleen hulpdiensten mogen rond middernacht gebruik maken van de brug. Dat meldt de politie.

De Julianabrug en haar toegangswegen worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer om 22.30 ’s avonds. Om 1.30 ’s nachts wordt de weg weer geopend. De politie benadrukt dat naast voertuigen ook voetgangers niet toegestaan zijn op de brug.

Curaçao Medical Center

Ook enkele delen van Otrobanda zijn van 22.30 tot 1.30 afgesloten voor voertuigen. Het gaat om een stuk van de Pater Eeuwensweg voor het Curaçao Medical Center. Ook de Breedestraat vanaf Netto Bar en Terrace Plaza tot aan het Brionplein is gedurende die tijd afgesloten voor autoverkeer.

Pontjesbrug

De Koningin Emmabrug, oftewel de Pontjesbrug, is rond de jaarwisseling open voor voetgangers. De politie schrijft in hetzelfde persbericht dat het niet toegestaan is om bankjes, stoelen of andere voorwerpen op de brug te zetten. Daarnaast is het volgens de politie niet toegestaan om te grillen of barbecueën op de Emmabrug.

Foutparkeren

Tot slot waarschuwt de politie dat voertuigen in Punda en Otrobanda die fout geparkeerd staan, kunnen worden weggesleept. Je auto kan dan op 1 januari tussen 10 en 12 uur ’s ochtends bij de politie worden opgehaald. Daarbij moet je 150 gulden betalen voor de kraantruck en 35 gulden voor elke dag dat je auto langer op het politieterrein blijft staan.

629