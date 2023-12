WILLEMSTAD – De Julianabrug van Punda naar Otrabanda was vanochtend een uurtje dicht vanwege filmopnamens.

De sluiting was maar voor een uur, tussen 6.30 en 7.30 uur ’s ochtends en werd vooraf gemeld door ministerie van Verkeer en Vervoer. Er werd geen freden opgegeven.

Maar dat werd vanochtend duidelijk toen een filmcrew met stuntauto aanwezig was om over de brug te stunten. Voor welke filmproductie de stunt werd uitgevoerd, is niet gezegd.