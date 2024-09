Kunst Julien Ignacio komt naar Curaçao voor performance op Wintertuin Festival Redactie 19-09-2024 - 1 minuten leestijd

Foto: Julien Ignacio

De Nederlands-Curaçaose schrijver Julien Ignacio treedt op zaterdag 21 september op tijdens het Wintertuin Curaçao Festival. Tijdens deze eenmalige performance neemt Ignacio het publiek mee in een spannende en ontroerende ervaring, waarbij zijn verhalen over migratie, identiteit en de Caribische diaspora centraal staan.

Ignacio, bekend van zijn roman Goudjakhals die in 2024 de Amarte Literatuurprijs won, is een veelzijdig auteur van romans, korte verhalen en toneelstukken. Zijn werk gaat vaak over migratie en het gevoel van ontheemding, zoals te zien is in zijn bekroonde toneelstuk Hotel Atlantis en zijn debuutroman Kus. Zijn nieuwste werk, Goudjakhals, is een kleurrijke verzameling migrantenverhalen die zich afspelen in Amsterdam, Beiroet, Aruba en Curaçao.

Naast zijn optreden verzorgt Ignacio twee signeersessies op Curaçao: de eerste op zaterdagochtend 21 september bij boekhandel Mensing’s en de tweede op zaterdagochtend 28 september bij Bruna. Kaartjes voor het Wintertuin Curaçao Festival zijn te koop bij boekhandel Mensing’s.

Met zijn scherpe blik en gevoelige schrijfstijl biedt Ignacio een unieke kijk op de verhalen van migranten op Curaçao en daarbuiten.

