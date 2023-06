Julieta en de schildpadden in de plastic soep wint prijs op het Bamkids filmfestival in New York

De korte documentaire Julieta & de schildpadden in de plastic soep van Mirjam Marks heeft de Bamkids filmprijs gewonnen in New York in de categorie Best live action short film. Het camerawerk is van de Curaçaose Hester Jonkhout, die ook reportages draait voor het NOS-journaal.

Eerder al won de film de publieksprijs op het Cinekid filmfestival. De film gaat over de problematiek rond afval in de oceaan.

De 14-jarige Julieta woont op Curaçao en is daar liever onder dan boven water. De wondere, spannende wereld van de oceaan voelt voor Julieta als haar thuis. Hoe meer Julieta onder water is, hoe meer ze wordt geconfronteerd met de grote hoeveelheid afval op de zeebodem en dat maakt Julieta verschrikkelijk boos.

Samen met andere vrijwilligers op Curaçao redt Julieta zeeschildpadden in nood en probeert ze hun leefomgeving te verbeteren. Haar acties voelen voor Julieta soms slechts als een druppel op de gloeiende plaat. Positief blijven en geloven dat je een betere wereld en toekomst kunt creëren is een moeilijke opgave.

De hoofdpersoon Julieta was eerder al te zien op het Jeugdjournaal: