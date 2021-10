Julieta en de schildpadden in de plastic soep wint publieksprijs op het Cinekid filmfestival

14 Gedeeld

Kinderen door heel Nederland hebben hun stem laten horen: de korte documentaire Julieta & de schildpadden in de plastic soep van Mirjam Marks met camerawerk van Hester Jonkhout heeft de Cinekid Leeuwprijs gewonnen.

De film gaat over de problematiek rond afval in de oceaan. De prijs werd toegekend door schoolkinderen uit de bovenbouw in Nederland.

De 14-jarige Julieta woont op Curaçao en is daar liever onder dan boven water. De wondere, spannende wereld van de oceaan voelt voor Julieta als haar thuis. Hoe meer Julieta onder water is, hoe meer ze wordt geconfronteerd met de grote hoeveelheid afval op de zeebodem en dat maakt Julieta verschrikkelijk boos.

Samen met andere vrijwilligers op Curaçao redt Julieta zeeschildpadden in nood en probeert ze hun leefomgeving te verbeteren. Haar acties voelen voor Julieta soms slechts als een druppel op de gloeiende plaat. Positief blijven en geloven dat je een betere wereld en toekomst kunt creëren is een moeilijke opgave.

Cinekid festival

De Publieksprijzen voor Cinekid Festival 2021 worden bepaald door kinderen die het festival hebben bezocht en hun stem hebben uitgebracht op hun favoriete films en series. Dit jaar deden er 25 scholen mee aan de Nationale Publieksprijs.



Captain Nova is door het publiek uitgeroepen tot Beste Kinderfilm. Nadat deze film vorige week al twee Cinekid Leeuwen van de jury bemachtigde voor Beste Kinderfilm en Beste Nederlandse Kinderfilm, viel de spannende sciencefiction film opnieuw in de prijzen.

