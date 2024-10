Sport Juninho Bacuna bezorgt Curaçao winst op Grenada Dick Drayer 15-10-2024 - 2 minuten leestijd

SAINT LUCIA – Curaçao heeft gisteren met 1-0 gewonnen van Grenada in de CONCACAF Nations League, dankzij een doelpunt van Juninho Bacuna. Met deze overwinning blijft het team van bondscoach Dick Advocaat in de race voor divisie A van de Nations League.

Na een doelpuntloos gelijkspel tegen dezelfde tegenstander afgelopen vrijdag, slaagde Curaçao er dit keer in om de stugge defensie van Grenada te doorbreken. In de dertigste minuut bracht Bacuna, voormalig speler van FC Groningen en nu uitkomend voor Al-Wehda, zijn team op voorsprong.

De assist kwam van Joshua Brenet, de voormalige verdediger van PSV en FC Twente die momenteel speelt voor Al-Rayyan. Brenet zette een indrukwekkende sprint in langs de rechterflank en behield het overzicht om Bacuna te bedienen, die vervolgens afrondde. Doelman Reice Charles-Cook van Grenada kon het schot niet keren. Bacuna unstoppable in the box 🇨🇼 pic.twitter.com/og33ku6vvG— Concacaf Nations League (@CNationsLeague) October 14, 2024

Met Eloy Room onder de lat hield Curaçao de voorsprong vast en bleef het de tegenstander van scoren afhouden. Dit markeert de vierde overwinning in zes wedstrijden onder leiding van bondscoach Dick Advocaat, waarbij alleen van Saint Lucia werd verloren.

Door deze zege staat Curaçao nu tweede in de groep met zeven punten uit vier wedstrijden. Saint Lucia leidt de groep met twee punten meer en heeft bovendien nog een wedstrijd tegoed. Grenada bezet de derde plaats met vier punten, terwijl Sint Maarten puntloos onderaan staat.

De strijd om de groepswinst en promotie naar divisie A, de hoogste klasse van de prestigieuze landencompetitie in Noord- en Centraal-Amerika, blijft spannend. Op 18 november treft Curaçao op eigen bodem koploper Saint Lucia in een cruciaal duel dat de doorslag kan geven in de groepsfase.

Voor Curaçao staat er veel op het spel. Naast de Nations League is het team ook bezig met de kwalificatie voor het Wereldkampioenschap voetbal van 2026. Het eiland heeft zich nog nooit geplaatst voor een wereldkampioenschap, maar hoopt onder leiding van Advocaat die droom waar te maken.

