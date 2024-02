Jurickson Profar tekent nieuw eenjarig contract bij San Diego Padres

Na een korte, maar succesvolle periode bij de San Diego Padres heeft outfielder Jurickson Profar een nieuw eenjarig contract getekend met het team, goed voor een salaris van 1 miljoen dollar dit jaar. Dit nieuws volgt kort nadat Profar met de Curaçao Suns een vierde plaats behaalde in de Serie del Caribe in Miami.

Profar, die tussen 2020 en 2022 al eerder voor de Padres speelde, keert terug na een teleurstellend seizoen bij de Colorado Rockies, waar hij onder leiding van hitting coach Hensley Meulens speelde voordat hij tijdens het seizoen werd vrijgesteld.

Bewijs jezelf

De Padres hebben besloten Profar een ‘bewijs jezelf’ contract aan te bieden, gezien zijn matige prestaties in 2023. Dit contract biedt hem de kans om tot 1,5 miljoen dollar extra te verdienen als hij een bepaald aantal slagbeurten bereikt, een significant lager bedrag dan de bijna acht miljoen dollar die hij een jaar geleden verdiende.

Ondanks de uitdagingen heeft Profar bewezen dat hij een waardevolle aanwinst kan zijn, zoals blijkt uit zijn slaggemiddelde van 295 met één homerun en zeven RBI’s in veertien wedstrijden voor de Padres. RBI (Runs Batted In) is het aantal punten dat een speler binnenbrengt door een hit, uitgezonderd fouten door de tegenstander.

Outfielders

De terugkeer van Profar naar San Diego is een logische stap voor het team, dat momenteel een beperkt aantal outfielders heeft. Manager Mike Shildt prijst Profar als een professionele speler die zowel geliefd is in het clubhuis als waardevol op het veld vanwege zijn veelzijdigheid als switch-hitter.

Profar dient waarschijnlijk voornamelijk als back-up en af en toe starten, maar zijn vermogen om verschillende posities te bespelen biedt het team flexibiliteit.

Dit contract markeert een kans voor Profar om zijn carrière te herlanceren en bij te dragen aan het succes van de Padres, terwijl hij streeft naar het bereiken van de prestatiedoelen die hem extra beloningen kunnen opleveren.