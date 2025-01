Sport Jurickson Profar tekent recordcontract bij Atlanta Braves Dick Drayer 24-01-2025 - 2 minuten leestijd

Atlanta – Na maanden van speculatie heeft Jurickson Profar een nieuw team gevonden. De honkballer uit Curaçao bereikte een overeenkomst met de Atlanta Braves voor een contract van drie seizoenen ter waarde van 42 miljoen dollar. Profar verdient twaalf miljoen dollar in zijn eerste seizoen en vijftien miljoen dollar in elk van de laatste twee seizoenen van de overeenkomst.

Profar, die zijn beste seizoen tot nu toe achter de rug heeft in de Major League Baseball (MLB), tekende hiermee het grootste contract van zijn carrière. In het afgelopen seizoen noteerde hij een slaggemiddelde van 0.280. Dat betekent dat Profar succesvol een honkslag sloeg in 28 procent van zijn officiële slagbeurten.

Veelzijdig

Daarnaast sloeg hij 24 homeruns en bracht hij 85 punten binnen. Profar sloeg bovendien 29 doubles, scoorde 94 runs en had hij een on-base percentage van 0.380.

Dit betekent dat Profar tijdens het seizoen 29 keer een tweehonkslag sloeg. 94 runs houdt in dat Profar 94 keer een punt scoorde door veilig de thuisplaat te bereiken. Zijn on-base percentage van 0.380 geeft aan dat Profar in 38 procent van zijn slagbeurten het honk bereikte. Samen tonen deze statistieken aan dat Profar niet alleen een sterke slagman is, maar ook een veelzijdige speler die bijdraagt aan het succes van zijn team op meerdere manieren.

Doorbraak

Het jaar 2024 was een doorbraak voor Profar. Hij vestigde persoonlijke records in runs, homeruns, on-base percentage en binnengeslagen punten. Bovendien droeg hij aanzienlijk bij aan de aanval van de San Diego Padres, ondanks blessures en een mindere productie van andere sterspelers. Zijn prestaties leverden hem ook een selectie op voor de All-Star Game, een primeur in zijn carrière.

Bij de Atlanta Braves zal Profar een sleutelrol spelen in het outfield naast Michael Harris II en Ronald Acuña Jr., die herstelt van een blessure. De Braves hopen dat Profar’s prestaties met de knuppel het team versterken, vooral omdat de spelers die vorig seizoen in de leftfield-positie speelden niet consistent presteerden.

Met zijn overstap naar Atlanta voegt Profar zich bij tweede honkman Ozhaino Albies, waarmee de Braves in 2025 twee spelers uit Curaçao in hun opstelling hebben. Profar wordt bovendien de zevende speler uit Curaçao die uitkomt voor de Atlanta Braves in de Major League Baseball.