Sport Jurickson Profar voor het eerst in MLB Top 100 Dick Drayer 31-01-2025 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Jurickson Profar staat voor het eerst in zijn carrière op de prestigieuze lijst ‘Top 100 Right Now’ van MLB Network. De honkballer uit Curaçao is op plek 84 geplaatst in de ranglijst van de honderd beste spelers voor het seizoen 2025.

De lijst, die jaarlijks door MLB Network wordt samengesteld, werd gisteren onthuld. Profar, die onlangs een driejarige overeenkomst sloot met de Atlanta Braves, bevindt zich in de rangschikking naast prominente spelers zoals Jacob de Grom (99), Paul Goldschmidt (96) en Nolan Arenado (95).

Het afgelopen seizoen in de Major League Baseball (MLB) was Profars beste tot nu toe. Hij sloot het jaar af met een slaggemiddelde van 28 procent, sloeg 24 homeruns en bracht 85 punten binnen voor zijn team. Deze prestaties hebben hem een plaats op de felbegeerde lijst opgeleverd.

MLB Network publiceert jaarlijks de ranglijst van de honderd beste honkballers ter wereld op basis van hun prestaties in het voorgaande seizoen. Dat Profar nu voor het eerst deel uitmaakt van deze lijst, onderstreept zijn groei en belangrijke rol binnen de sport.