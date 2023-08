Juridische acties tegen eigenaren van gevaarlijke honden

WILLEMSTAD – Justitie zal krachtig optreden tegen eigenaren van gevaarlijke honden, zoals Pitbulls, die schade aanrichten aan mensen of andere dieren. Dit kan leiden tot strafrechtelijke vervolging. Dat zegt minister van Justitie Shalten Hato tegen de Èxtra.

De Landsverordening gevaarlijke honden werd ingevoerd nadat twee honden vijf jaar geleden een vijf-jarig kind op gruwelijke wijze hadden gedood.

De wet identificeert Pitbulls als gevaarlijke honden vanwege hun onvoorspelbaarheid, hun vermogen om door mensen te worden beheerst en hun gedrag bij aanvallen, waarbij ze hun kaken vastklemmen en hun hoofd schudden om schade toe te brengen.

De wet verbiedt de verdere import van deze honden en stelt verplicht dat ze worden gechipt, dat hun huizen veilig afgesloten moeten zijn en dat ze gesteriliseerd moeten worden.

Volgens minister Hato kan de wet direct van kracht worden bij situaties zoals onlangs zijn gebeurd. Een Pitbull die drie mensen ernstig heeft gebeten en in een ander geval een persoon die werd aangevallen door een agressieve hond. Volgens de aanwijzingen van het Openbaar Ministerie wordt de hond in dergelijke gevallen afgemaakt. De politie neemt dan actie en verwijdert de hond van de plaats van het incident, waarna het OM de dood van het dier beveelt.

Maar minister Hato benadrukt dat niet alle honden op dezelfde manier worden behandeld als Pitbulls. In gevallen waarin een ander type hond iemand bijt, volgt er een onderzoek. Dit onderzoek omvat een rapport van een expert en uiteindelijk wordt besloten of de hond moet worden afgemaakt. Het OM geeft geen opdracht tot doodschieten, tenzij besloten wordt na beoordeling.

Opties

“Het incident van vrijdag 11 augustus was buitengewoon betreurenswaardig en schokkend voor de hele samenleving,” zegt minister Hato tegen de ochtendkrant.

De eigenaar van de hond is aansprakelijk en er zijn twee stappen die ondernomen kunnen worden. Een daarvan is dat het slachtoffer van de beet de eigenaar civiel kan aanklagen om vergoeding te krijgen voor geleden schade.

Een andere optie is dat het OM een strafzaak kan aanspannen. In een strafzaak kan het slachtoffer dat gebeten is, deelnemen om compensatie vragen.

Met betrekking tot het niet handhaven tot nu toe van de landsverordening door het Hit Team zegt de minister dat het team voor reorganisatie van de politie wel bestond, “maar nu is het de VVC-afdeling die de taak op zich heeft genomen. En in gevallen waar mensen ernstig worden gebeten, worden dergelijke zaken behandeld en worden acties ondernomen onder toezicht van het OM.”

Verouderd

Dit betekent volgens Hato niet dat justitie niets doet. Maar hij erkent dat de wet verouderd is en dat de boetes van maximaal 10.000 gulden niet voldoende zijn om mensen af te schrikken.

Het proactieve gedeelte van het politiewerk vindt plaats en digitale onderzoeken vinden plaats, maar die zijn niet gericht op de verkoop van honden, maar eerder op criminele activiteiten zoals bedreigingen en dergelijke. Voor specifieke honden waarvan iemand alarm slaat, treedt de politie direct op.

Er is ook een openbare orde verordening waarin staat dat als eigenaar van een dier, je ervoor moet zorgen dat het dier geen gevaar vormt voor anderen. “Als een dier een gevaar vormt, heeft de eigenaar een serieus probleem en zal justitie krachtig optreden”, aldus de minister.

“In het geval van afgelopen vrijdag”, zegt Hato, “is het niet zo dat justitie nalatig is geweest in het optreden, omdat er een duidelijk beleid is over hoe met dergelijke zaken moet worden omgegaan en de wet werd direct geactiveerd toen dit incident zich voordeed.”

Verder gaf de minister een update over het buurt politieproject, waarbij wordt gewerkt aan de versterking van gemeenschappen en een van de taken het “buurtscan” -project omvat.

Dit geeft inzicht in wat er in de buurt gebeurt, zoals het aantal inwoners, faciliteiten zoals scholen en buurthuizen, het soort mensen dat in de buurt woont, de opkomende problemen, enzovoort.

Deze analyse kan aantonen of er veel loslopende honden zijn. “Dit is puur een aspect van wat het buurt politieproject zal behandelen om zo oplossingen te bieden en rust in de buurt te brengen”, zo besloot minister Shalten Hato in zijn verklaring tegenover ochtendkrant Èxtra.