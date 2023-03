Justitie gaat zes miljoen bezuinigen op overwerk Curaçaose politie

WILLEMSTAD – Curaçao moet de overwerkkosten bij de politie terugbrengen van achttien naar twaalf miljoen gulden. Een voorstel van Justitie minister Shalton Hato moet de benodigde zes miljoen vrij krijgen. De politievakbonden buigen zich nu over dat voorstel.

Uitgangpunt voor de bonden is dat de bezuinigingen niet ten koste mogen gaan van de veiligheid van het politiepersoneel en daarvan afgeleid de samenleving.

Die gaan daar nu intern over praten. Daarna komt het voorstel in het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken. Ook de Raad van Ministers moet zich er nog over buigen.

Overwerk is vaak nodig omdat er een tekort is aan personeel, maar levert ook een aanzienlijk extra inkomen op voor agenten, naast hun eigen salaris. Om die reden is het aanpakken van overwerk een gevoelige zaak.