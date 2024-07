Politie en Justitie Justitie plaatst informatiepamfletten op Curaçao Airport tegen mensenhandel Redactie 31-07-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Mensenhandel, die jaarlijks op 30 juli wordt herdacht, heeft het Ministerie van Justitie pamfletten en banners geplaatst in alle openbare toiletten van Hato Airport. Dit initiatief maakt deel uit van een bredere inspanning om mensen bewust te maken van de gevaren van mensenhandel, een misdrijf dat duizenden mensen wereldwijd treft, inclusief Curaçao.

De geplaatste voorlichtingspamfletten en stickers zijn het resultaat van een overeenkomst tussen overheidsorganisatie PATH, Preventie van Misbruik en Mensenhandel en de luchthavenbeheerder CAP.

Met de pamfletten in de openbare toiletten hopen zij een breder publiek te bereiken, inclusief degenen die zich niet bewust zijn van de risico’s van mensenhandel.

De stickers, banners en pamfletten geven informatie over het melden van gevallen van mensenhandel en bieden ook contactgegevens van de benodigde autoriteiten voor hulp. Dit is een essentiële stap om het bewustzijn te vergroten en het voorkomen van mensenhandel in onze gemeenschap te bevorderen.

Website

Ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Mensenhandel heeft de overheidsorganisatie een nieuwe gelanceerd (www.path.cw). Dit platform is toegewijd aan de strijd tegen mensenhandel.

De website die geeft gedetailleerde en actuele informatie over mensenhandel. Het platform biedt begeleiding over waarschuwingssignalen, slachtofferverhalen en informatie over wat men kan doen om mensenhandel te voorkomen en te bestrijden.

Er is ook een speciale sectie om verdachte gevallen rechtstreeks bij de bevoegde autoriteiten te melden. De eerste versie van de website wordt gelanceerd in het Engels, en later worden andere talen toegevoegd om het platform meertalig te maken.

