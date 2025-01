Politie en Justitie Justitie wil autopapieren digitaal kunnen controleren Dick Drayer 31-01-2025 - 1 minuten leestijd

Fysieke controles op autopapieren zouden niet meer nodig zijn | Foto Èxtra

WILLEMSTAD – Justitie, politie en verzekeraars willen toe naar een digitale database waarin gegevens van de eigenaar, verzekering en keurings- en belastingkaart, op te vragen zijn door de politie.

Tijdens een vergadering tussen verzekeringsvereniging CORE, de politie en het ministerie, dat verantwoordelijk is voor Justitie en het Bureau voor Publieke Dienstverlening, is zo’n geïntegreerd digitaal controlesysteem besproken.

Dit systeem zou politieagenten in staat stellen om voertuigdocumenten direct digitaal te controleren, zonder dat fysieke controleposten nodig zijn. Agenten zouden dan tijdens een patrouille een voertuig herkennen en via het digitale systeem direct controleren of de documenten in orde zijn.