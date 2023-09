Justitiële ketenpartner krijgen update mensenhandel en mensensmokkel op Curaçao

Geschatte leestijd: 2 minuten

WILLEMSTAD – Ketenpartners in de justitiële sector zijn onder leiding van het ministerie van Justitie bij elkaar gekomen om inzicht te krijgen in de gevolgen en herkenning van signalen van mensenhandel en mensensmokkel.

Het ministerie van Justitie en het Bureau Preventie Mensenhandel en Mensensmokkel werkten samen met ketenpartners om deze educatieve middag te organiseren in de Caribbean Cinemas in Sambil. De film The Sound of Freedom was onderdeel van de bijeenkomst.

Door het samenbrengen van experts, beleidsmakers en andere belanghebbenden in een informele en inspirerende setting, hoopt het ministerie van Justitie een krachtig signaal uit te zenden dat de strijd tegen mensenhandel en -smokkel een gezamenlijke inspanning vereist.

In lijn met de aanbevelingen van het Trafficking in Persons – TIP- rapport van het Amerikaanse Department of State, benadrukt het ministerie van Justitie de serieuze aanpak van mensenhandel en mensensmokkel.

Ernstige kritiek

Dat is nodig omdat Curaçao eerder dit jaar voor de tweede keer op rij ernstig is bekritiseerd vanwege haar falen om Venezolaanse vluchtelingen en migranten te beschermen tegen onrecht en onmenselijke behandeling.

Curaçao wordt geclassificeerd als ‘niet volledig voldoen en geen significante inspanningen leveren om te voldoen aan de minimumnormen.’ Deze classificatie plaatst Curaçao in het gezelschap van landen als Afghanistan, Nicaragua en Djibouti.

Sambil

Tijdens de bijeenkomst in Sambil werden belangrijke inzichten gedeeld door twee delegatieleden van Operation Underground Railroad (O.U.R.) die speciaal uit de Verenigde Staten zijn overgevlogen voor dit evenement.

De delegatieleden haalden de uitdagingen maar ook samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van mensenhandel en mensensmokkel aan tijdens dit evenement. De deelnemers werden aangemoedigd om hun expertise en ervaringen te delen, in de hoop dat dit zal bijdragen aan een meer gecoördineerde en effectieve aanpak van deze problemen.

Het Openbaar Ministerie was ook aanwezig met het OM Busje om informatie te verschaffen en vragen te beantwoorden met betrekking tot de vervolging van mensenhandel en mensensmokkel.

Het ministerie heeft niet aangegeven hoe het met de overige aanbevelingen in het TP-report is omgegaan. De Amerikanen noemden specifiek de onverschilligheid van lokale autoriteiten ten opzichte van misstanden tegen Venezolanen. Ook het Comité tegen Foltering van de Raad van Europa (CPT) had al de aandacht van de Curaçaose regering gevraagd voor de behandeling en onmenselijke omstandigheden van vluchtelingen in detentiecentra.

En de Hoge Commissaris van de VN-Mensenrechtenorganisatie wees eerder dit jaar op het gebrek aan bescherming van vluchtelingen en migranten tegen mensenrechtenschendingen.