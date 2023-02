Justitieminister Hato vindt dat er wel vooruitgang is in migratieprocedures

WILLEMSTAD – Shalten Hato is het niet eens met het laatste rapport van Amnesty International. De Minister van Justitie vindt het rapport van de mensenrechtenorganisatie negatief.

Hato ontkent categorisch dat er geen vooruitgang is in de migratieprocedures en de behandeling van buitenlanders op Curaçao. Het onderwerp migranten is een dagelijks bezigheid voor het Ministerie van Justitie en er worden continu oefeningen uitgevoerd en aanpassingen gemaakt om de procedures voor migranten eenvoudiger te maken, aldus de minister in een reactie tegen verslaggevers van de Èxtra.

Mensenrechten en een eerlijke behandeling blijven de uitgangspunten van het migratiebeleid van het Ministerie van Justitie. “Ik beandruk dat Curaçao de mensenrechten van alle burgers van ons land respecteert en ook die van ongedocumenteerden.”

De uitspraak van Hato is opvallend. Vorig jaar werd hij nog op de vingers getikt door de rechter omdat er niet voor het eerst sprake was van mensrechtenschendingen bij de vreemdelingenopvang.

“Curaçao kan niet zomaar haar grenzen openen en iedereen die dit wenst toegang geven zonder dat zij zich houden aan de geldende regels en wetten”, zegt de minister. Hato zegde toe intern over het rapport na te denken en over enige tijd op de inhoud te reageren in het parlement.