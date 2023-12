Juwelier Milano in Breedestraat overvallen, veel goud weg, één arrestatie

WILLEMSTAD – Bij een hit-en-run-overval vanochtend vroeg op Juwelier Milano in de Breedestraat is veel goud buitgemaakt. De politie wist één man te arresteren.

Twee mannen op een scooter renden na aankomst bij juwelier Milano naar binnen, waar ze de vitrinekasten met goud insloegen en er met de buit vandoor gingen. Een aanzienlijke hoeveelheid goud werd daarbij buitgemaakt.

Na de overval vluchtten de daders op de scooter richting Skalo. De politie concentreerde zich op het gebied van Berg Altena in hun zoektocht naar de criminelen. Ze vonden de scooter waarmee de twee mannen waren gevlucht.

Een man die op dat moment bij de scooter stond, werd gearresteerd. Hij kon geen duidelijke verklaring geven voor zijn aanwezigheid bij de scooter, waardoor de politie besloot hem mee te nemen voor verder verhoor.

Getuigen beweren dat deze man niets te maken heeft met de overval. Onderzoek moet uitwijzen of hij daadwerkelijk betrokken was bij het misdrijf. De scooter is in beslag genomen evenals een stuk zwart stof dat vermoedelijk gebruikt is voor gezichtsbedekking werd gevonden en in beslag genomen.

Deze overval doet denken aan een eerdere poging tot overval in Punda, waarbij twee mannen een vergelijkbare misdaad probeerden te plegen. Die poging werd verijdeld toen getuigen de daders wisten vast te houden en zelfs aanvielen tot de politie arriveerde.