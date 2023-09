Kaartverkoop voor Cinekid Festival van start gegaan

WILLEMSTAD – De kaartverkoop voor het Cinekid Festival is begonnen op Curaçao. Teatro Keizershof LunaBlou presenteert de Curaçaose editie van het Cinekid Festival, dat bekendstaat als het grootste kinderfilmfestival in het Nederlands Koninkrijk. Dit evenement, dat plaatsvindt van 14 tot en met 22 oktober, brengt dagelijks een gevarieerd aanbod aan kinderfilms naar het theater.

Tijdens de weekenden worden er speciale publieke voorstellingen gehouden, waar kinderen, samen met hun ouders, familie en vrienden, kaartjes voor kunnen bemachtigen. Doordeweeks zijn er exclusieve voorstellingen voor het onderwijs. Teatro Keizershof LunaBlou zorgt niet alleen voor een zorgvuldig samengestelde reeks films, maar facaliteert ook het busvervoer voor schoolkinderen. Bovendien wordt er kosteloos een workshop aangeboden aan leerkrachten, waarin zij vertrouwd worden gemaakt met het digitale lesplatform voor filmeducatie. Dit biedt leerkrachten de kans om op een interactieve manier dieper in te gaan op de thema’s van de films met hun leerlingen.

Het Cinekid Festival heeft een reputatie opgebouwd voor zijn inspirerende en internationale selectie van films voor kinderen tussen de 4 en 14 jaar oud. Dit jaar bevat het programma opnieuw bijzondere films, waaronder ‘Kinderen van Mavungu’, een film die zich afspeelt in het Surinaamse oerwoud en het verhaal vertelt van 3 Samarakaaanse kinderen die afstammen van de Marons. Zij wisten zich tijdens de slavernij te bevrijden van het koloniale systeem en kozen ervoor om in het oerwoud te leven. Hoe zien deze kinderen de wereld in 2023?

Een andere opvallende film op het programma is “100 Years of Disney Animation – A Shorts Celebration”, een “Disney Medley” met hoogtepunten uit de bekendste, mooiste en meest unieke Disney-films sinds 1923. Deze film kan slechts 3 keer per locatie worden vertoond, en Cinekid Festival heeft het voorrecht om deze 3 voorstellingen op Curaçao te vertonen.

Voor de allerkleinsten is er een speciale film waarin nauwelijks wordt gesproken. Het verhaal volgt Saïd en Anna, twee kinderen met een eigen reparatiewerkplaats die alles weten te maken.

De vierde film op het programma is “Sea Sparkle” voor kinderen vanaf 10 jaar. Deze spannende film vertelt het verhaal van een meisje wiens vader, een visser, op zee overlijdt. Ze is ervan overtuigd dat een zeemonster haar vader heeft meegenomen.

Tijdens de festivaldagen kunnen alle kinderen gratis deelnemen aan kleine workshops voor of na de film. Op een speelse manier kunnen ze dieper ingaan op de thema’s van de films en erover praten. Deze films zijn exclusief te zien tijdens het Cinekid Festival op Curaçao.

De kaartverkoop is gestart en kaartjes kunnen worden gekocht bij verschillende verkooppunten, waaronder Caribbean Ticket Shop, Mensing’s Caminada, Van den Tweel Supermarkt – Zeelandia en alle Sentro di Pago & Tu y Yo. Een filmkaartje voor een voorstelling tijdens de publieke voorstellingen op zaterdag 14, zondag 15, zaterdag 20 of zondag 21 oktober kost NAF 13,50. Voor meer informatie en om kaartjes te kopen, kunt u terecht op de website www.cinekidfestivalcuracao.com.