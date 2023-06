Kabra Blauw Zoutvaatje wordt hét aandenken van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden

WILLEMSTAD – Als symbool van het herdenkingsjaar slavernijverleden heeft kunstenaar Boris van Berkum een zoutvaatje met een vooroudermasker ontworpen van Delftsblauw aardewerk. Het Kabra Blauw zoutvaatje moet de geschiedenis verbinden met het heden, in gesprekken aan de keukentafel. Blauw en wit staan in de Afrikaanse cultuur voor de voorouders.

Zout speelde een belangrijke rol in het slavernijverleden. Bonaire was de strafkolonie, waar mensen die niet gehoorzaamden aan de witte machthebbers tewerkgesteld werden.

De zoutwinning werd omschreven als ‘de witte hel’. De zware arbeid voltrok zich in mensonterende omstandigheden. In laag zout water en in de blakende hitte werden enorme zoutbrokken verkleind en in zakken gestopt voor de handel.

Het uiterlijk van het Kabra Blauw zoutvaatje is deels geïnspireerd op het Kabra masker dat op 1 juli – Keti Koti – een ceremoniële rol speelt tijdens de Nationale Herdenking Nederlands Slavernijverleden.

Tegelijkertijd is het zoutvaatje ontworpen in de kleuren en de stijl van Delfts blauw, een type aardewerk dat sinds de 17e eeuw Delfts blauw bekend staat als een oer-Hollandse traditie.

Maar blauw en wit zijn ook symbolische kleuren in de Afro-Surinaamse winti vooroudercultuur. De kleurencombinatie staat voor de Kabra, de voorouders. Het blauw verwijst naar de koninklijke voorouderlijke lijn die bestaat in West-Afrika. Het wit staat voor de dood maar ook voor reinheid en zuiverheid.

‘Wat gebeurt er nu als we deze twee tradities vervolgens samenbrengen in één (nieuw) object? Ontstaat er dan zoiets als Kabra Blauw?’ Met deze vraag startte kunstenaar Boris van Berkum het ontwerp-proces.