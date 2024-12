Onderwijs Kalma Bo Koko brengt rust en reflectie in de natuur Redactie 03-12-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Afgelopen vrijdag hebben studenten en docenten van de Universiteit van Curaçao, als onderdeel van het project Kalma Bo Koko, deelgenomen aan een excursie naar Hòfi Mango. Dit natuurpark van Jandino Asporaat bood de ideale omgeving om tot rust te komen en te reflecteren.

Deelnemers maakten kennis met de – naar eigen zeggen – unieke schoonheid van het park en volgden verschillende zelfreflectieoefeningen onder begeleiding van lifecoach Kamlawatie de Haas. Voor velen was dit hun eerste bezoek aan Hòfi Mango, en de indrukken waren overweldigend. “Ik realiseer me nu dat ik vaker tijd voor mezelf moet vrijmaken,” deelde een student. Een ander voegde toe: “De natuur heeft echt een rustgevende werking.” De groep reageerde instemmend.

Kalma Bo Koko is een initiatief van Stichting Passionistas. Het project is erop gericht studenten en docenten praktische tools aan te reiken om een goede mentale gezondheid te behouden. In november vonden al diverse lezingen en workshops plaats op de University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez. In januari wordt het project voortgezet met activiteiten op andere scholen.

