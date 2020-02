Kamer wil meer weten over rol Kustwacht bij onderscheppingen Venezolanen

5 Gedeeld

Willemstad – De vaste Kamercommissie voor Defensie wil meer weten over de rol van de Kustwacht bij het oppikken van Venezolanen op zee. Er zijn vooral vragen over de manier waarop de Kustwacht omgaat met asielverzoeken en de naleving van de mensenrechten.

De commissie wil weten hoever de zorgplicht van de Kustwacht reikt als Venezolanen asiel aanvragen. In 2018 werden er in de wateren van Aruba, Bonaire en Curaçao rond de 240 Venezolanen aangehouden. De cijfers over 2019 tonen een lichte stijging.