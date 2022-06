Kamerleden willen reactie van de Nederlandse regering op de publicatie over de goksector op Curaçao

DEN HAAG – Twee Kamerleden van de ChristenUnie, Don Ceder en Mirjam Bikker willen dat de Nederlandse regering reageert op de mediapublicaties van de Groene Amsterdammer, bureau Investico en het VPRO-programma Argos over de goksector op Curaçao.

Meer specifiek wil het duo weten of het kabinet onderschrijft dat er op het eiland vrijwel geen sprake is van effectieve controle en toezicht op de online goksector en in hoeverre Nederlandse bedrijven dan wel belangen van Nederlanders hierbij betrokken zijn.

Ook willen de twee Kamerleden weten welke risico’s er kleven aan de huidige werkwijze en het gebrek aan effectief toezicht en wat daarvan volgens het Nederlandse kabinet de gevolgen zijn. “Heeft het kabinet indicaties dat crimineel geld uit Nederland vermengt is met (delen van) de online goksector? Zo ja, op welke wijze?

Ceder en Bikker zijn ook benieuwd of het kabinet op de hoogte was van de huidige situatie en welk standpunt er tot nu toe op ingenomen is. Meer specifiek willen de twee weten of er in deze kwestie ingegrepen kan worden door de Rijksministerraad in het kader van de waarborgfunctie die is vastgelegd in het Statuut.

Is de Nederlandse regering bereid om, indien gewenst, ondersteuning te bieden op het gebied van regulering, zoals bijvoorbeeld het opzetten van een effectief functionerende Kansspelautoriteit?

De Kamerleden willen ook weten hoe groot de invloed is van personen uit Rusland en Belarus op de online goksector op Curaçao. Daaraan gekoppeld de vraag of het kabinet, gezien de internationale inzet voor sancties tegen Rusland en Belarus, mogelijkheden ziet en argumenten heeft om vanwege het gegeven dat buitenlands beleid een koninkrijksaangelegenheid is, ook naar deze sector te kijken?