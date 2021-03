KRALENDIJK – Het kantoor van de Belastingdienst en Douane op Bonaire is preventief gesloten voor bezoekers. Dit in verband met de forse stijging van de covid gevallen op het eiland.

De belastingdienst blijft telefonisch en via email gewoon bereikbaar. Moet je fysiek stukken inleveren dan kun je die deponeren in de brievenbus naast de hoofdingang van het kantoor van de Belastingdienst. De tijdelijke sluiting geldt in ieder geval tot 29 maart.