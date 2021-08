Karchi di Kuminda nog niet actief

82 Gedeeld

WILLEMSTAD – De nieuwe Karchi di Kuminda die als alternatief moet dienen op de Karchi Sosial die sinds juni door supermarkten wordt geweigerd is nog niet actief.

De Karchi di Kuminda moet persoonlijk afgehaald worden bij C-Post. Het ministerie van het ministerie van Sociale Ontwikkeling en Welzijn (SOAW) laat weten dat iedereen die in aanmerking komt geïnformeerd wordt zodra de kaarten gebruikt kunnen worden.

De pas wordt niet aan derden meegegeven. Het positief saldo van de Karchi Sosial wordt overgeheveld naar de nieuwe pas. Alle gebruikers moeten goed kennisnemen van de instructies in de envelop waar het pasje in zit, daar staat op dat de pas op 6 augustus opgewaardeerd zal worden, maar dit is dus niet zo.

Lees ook: