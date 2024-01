Karel Vreugdenhil van supermarkt Vreugdenhil overleden op nieuwjaarsdag

WILLEMSTAD – Op Nieuwjaarsdag is Karel Vreugdenhil, directeur van de bekende Vreugdenhil supermarkt in Dominguito, overleden. Dit nieuws werd bekendgemaakt via de Facebook-pagina van de supermarkt. Vreugdenhil Supermarkt, een familiebedrijf dat al meer dan negentig jaar bestaat, werd oorspronkelijk opgericht door Karels vader, Frans Vreugdenhil, aan de De Ruyterkade in Punda.

Dat was in 1931. De winkel was destijds vernieuwend omdat het een van de eerste was zonder toonbank. Frans Vreugdenhil kwam in de jaren twintig als kapitein bij de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij naar Curaçao. Na zijn aankomst ontmoette hij zijn toekomstige vrouw en besloot op het eiland te blijven.

In de jaren vijftig breidde Frans zijn bedrijf uit door meerdere supermarkten te openen in locaties zoals Marie Pompoen, de Ansinghstraat, Colon en een zelfbedieningswinkel in Dominguito, waar nu de huidige hoofdvestiging van Vreugdenhil staat. De winkel in de Ansinghstraat ging verloren tijdens de opstand van 30 mei 1969. De winkel aan De Ruyterkade

Vreugdenhil Supermarkt is altijd een familieonderneming gebleven. Karel Vreugdenhil nam de leiding over van zijn vader Frans, maar koos ervoor om zich te concentreren op één supermarkt. Tegenwoordig wordt de winkel gerund door de derde generatie van de familie Vreugdenhil: Mariela, de kleindochter van kapitein Frans, en haar neef, Alan Evertsz. Het bedrijf heeft ongeveer 120 werknemers in dienst.

Karel Vreugdenhil werd 82 jaar oud. Zijn overlijden markeert het einde van een tijdperk voor de bekende supermarkt, die een aanzienlijke rol heeft gespeeld in de gemeenschap van Curaçao.