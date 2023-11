Kartonopslag Veeris moet voor einde van dit jaar opgeruimd

WILLEMSTAD – De man die verantwoordelijk is voor de opslag van karton langs de weg in Veeris heeft tot het einde van dit jaar de tijd gekregen om het terrein op te ruimen. Dit meldt GMN-minister Javier Silvania. In eerste instantie had de minister een stopzettingsbevel uitgevaardigd met een opruimtermijn van twee weken, maar na contact met de man is deze termijn verlengd.

Tegen Curaçao.nu had de man eerder gezegd, dat hij het karton aanbiedt voor recycling, maar dat dat niet altijd lukt, mede door zijn financiële situatie. Daardoor is een achterstand ontstaan.

De man zocht contact met de minister en legde zijn persoonlijke en financiële situatie uit. Op basis van dit verzoek is besloten de termijn te verlengen tot eind december.

Mocht de opruiming tegen die tijd niet voltooid zijn, zal bestuursdwang worden toegepast. Dit betekent dat de overheid het karton verwijdert en de kosten verhaalt op de man.