Kas di Teater presenteert Klousura di Aña

WILLEMSTAD – Kas di Teater, onderdeel van Teatro Bulabanda, nodigt het publiek uit om samen met familie en vrienden te komen genieten van een avond vol diverse voorstellingen van jonge talenten, die de vruchten van hun leertraject bij Kas di Teater tonen. De Klousura di Aña vindt plaats op 14 november in Casa Moderna op de Madurostraat in Punda.

De voorstelling biedt een breed scala aan acts, van ritmische poëzie tot toneel en beweging, waarbij de deelnemers hun vaardigheden presenteren die zij hebben ontwikkeld onder begeleiding van hun coaches. Onder andere zullen de jonge deelnemers het ritmische gedicht Djak’i Kaña opvoeren, dat zij samen met hun coach Sorandy St. Jacobs hebben voorbereid in het kader van de Muzik di Zumbi workshop. Dit gedicht is een waarschuwing voor de gevaren van hebzucht en benadrukt de waarde van eigendom en gemeenschapsbelang.

Daarnaast wordt het gedicht Su Mahestad Placa van Elis Juliana gepresenteerd, begeleid door de ritmische groep van Kas di Teater. Ook zijn er twee toneelstukken te zien: E Yu Ku No Ke Nase, over de ziel van een kind dat niet geboren kon worden op Curaçao, en Nanzi ku Prinsesa, geïnspireerd door het boek Kuenta di e Araña Kompa Nanzi van de Fundashon Instituto Raúl Römer. In dit stuk staan de strijd en macht van prinses tegenover de vindingrijkheid van Nanzi, waarbij het publiek wordt uitgenodigd om te bepalen wie gelijk heeft in deze confrontatie.

Kas di Teater biedt daarnaast een podium voor enkele gastartiesten die hun eigen creaties en expressies delen. De avond belooft een bijzondere mix van theater, muziek en poëzie te worden, die de veelzijdigheid en de creativiteit van de deelnemers benadrukt.

Visie van Kas di Teater Kas di Teater biedt een ruimte waar jonge talenten hun expressieve vaardigheden kunnen ontdekken, ontwikkelen en verfijnen. Het doel is niet alleen om artistiek talent te ondersteunen, maar ook om theater in te zetten als een middel voor maatschappelijke verandering en het bevorderen van discussie over belangrijke thema’s voor Curaçao. Door middel van theater hoopt Kas di Teater bij te dragen aan de ontwikkeling van de jongeren en hen te inspireren tot positieve verandering in de samenleving.

